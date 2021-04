Sony ha svelato tre nuovi smartphone

(Di mercoledì 14 aprile 2021) (Foto:Xperia 1 III)ha tolto i veli da tredella gamma Xperia come i due top di gamma Xperia 1 III e Xperia 5 III che sono sostanzialmente quasi lo stesso modello con però display (e dunque dimensioni) e particolari differenti e il medio range premium Xperia 10 III. Come da aspettative, il punto forte è nella fotocamera con la primizia di una lente tele periscopica a focale variabile.Xperia 1 III e 5 III (Foto:Xperia 5 III)Xperia 1 III e 5 III condividono buona parte delle caratteristiche tecniche, a partire dal chip Qualcomm Snapdragon 888 accompagnato rispettivamente da 12 o 8 gb di ram e da una memoria da 256/512 o 128/256 gb, identica anche la batteria da 4500 mAh con ...

Prezzi e data d'uscitaItalia non ha ancorai prezzi di Xperia 1 III e Xperia 5 III. Per quanto riguarda la data di uscita, viene indicata l'estate del 2021. Due colori i disponibili per ...Come un fulmine a ciel sereno, infatti, la casa giapponese hadi essere al lavoro su una ... è quello dei fotoreporter e dei fotografi sportivi che, nonostante la presenza delleA9, sono ...Ufficiali i nuovi Sony Xperia 1 e 5 III top di gamma e il medio range premium Xperia 10 III, tutte le caratteristiche, prezzi e dettagli ...Sony ha annunciato due nuovi smartphone tra cui un modello per competere nella fascia alta del mercato: l'Xperia 1 III. Come spesso accade con il produttore giapponese, il focus è sullo schermo e sopr ...