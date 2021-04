“Sono senza parole”. Denise Pipitone, è successo dopo il brutto colpo su Olesya. L’emozione di Piera Maggio (Di mercoledì 14 aprile 2021) Continua la battaglia di Piera Maggio per ritrovare la figlia Denise Pipitone, scomparsa i 1 settembre del 2004 da Maraza Del Vallo. Il caso è tornato alla ribalta grazie a ‘Chi l’ha visto?” che ha trattato il caso di Olesya Rostova, la ragazza che dalla trasmissione russa ”Lasciali parlare” ha chiesto aiuto per ritrovare la sua famiglia biologica. Un caso balzato alle cronache italiane per la forte somiglianza della 21enne con Piera Maggio, la mamma di Denise. La giovane ha raccontato di essere stata rapita da piccola. Trovata, quando aveva appena cinque anni in una stazione in compagnia di una nomade è stata poi affidata a un orfanotrofio. Da qui la segnalazione a ‘Chi l’ha visto?’ da una telespettatrice russa da anni residente in Italia e che ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 14 aprile 2021) Continua la battaglia diper ritrovare la figlia, scomparsa i 1 settembre del 2004 da Maraza Del Vallo. Il caso è tornato alla ribalta grazie a ‘Chi l’ha visto?” che ha trattato il caso diRostova, la ragazza che dalla trasmissione russa ”Lasciali parlare” ha chiesto aiuto per ritrovare la sua famiglia biologica. Un caso balzato alle cronache italiane per la forte somiglianza della 21enne con, la mamma di. La giovane ha raccontato di essere stata rapita da piccola. Trovata, quando aveva appena cinque anni in una stazione in compagnia di una nomade è stata poi affidata a un orfanotrofio. Da qui la segnalazione a ‘Chi l’ha visto?’ da una telespettatrice russa da anni residente in Italia e che ha ...

