Sono le Madonie il teatro della 105 a Targa Florio

Advertising

MARCELLOTUTTOC1 : @GDS_it Hanno ragione al 100%. Tanto per fare un esempio perchè imporre la zona rossa nel cuore delle madonie, a Pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono Madonie

La Sicilia

13/04/2021 - 19:20 I sindaci dell'Unione dellechiedono al Presidente Musumeci di rivedere l'ordinanza con la quale è stata istituita la ...che numerosi comuni del territorio palermitano...Ma queste "box" potrebbero funzionare anche in Europa e Nord America, dove i lavoratori... Ma a parte qualche caso virtuoso isolato " come Castelbuono , sullesiciliane, dove hanno creato ...Termini imerese, Bagheria, le Madonie, a parte Lascari, che ha 12 positivi, in tutti questi posti i numeri sono bassissimi. Non tali da giustificare la zona rossa». Alle parole di Lapunzina fanno ...I sindaci sottolineano che numerosi comuni del territorio palermitano sono addirittura Covid free e altri presentano pochi casi ...