Sono 466 i positivi al coronavirus a Olbia Il sindaco | ' Mai così tanti'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sono 466

Olbianova.it

Aumentano i positivi al coronavirus. Si aggrava ulteriormente la situazione dei contagi da covid 19 a Olbia.i casi positivi in città segnalati oggi, 14 aprile, da Ats Sardegna. Una cinquantina di casi in più, considerando il fatto che dall'ultimo dato10 le persone che sinegativizzate. ...Il sindaco Nizzi interrompe d'urgenza il Consiglio comunale e, in teleconferenza, comunica ai giornalisti che in 24 ore a Olbia siregistrati 50 nuovi casi. 'Ora i positivi- ha detto il sindaco visibilmente preoccupato - . Questo nuovo record non ci voleva ma ce lo aspettavamo'. In effetti, nella conferenza di ieri, Nizzi aveva detto che il picco doveva ancora ..."La situazione a Olbia è sempre più allarmante, in un solo giorno siamo passati da 429 a 466 positivi. I posti letto negli ospedali sono pieni, anche quelli della Rianimazione, si stanno trasportando ...Superato, in Sicilia, il milione di dosi di vaccino somministrate. Alle ore 20, secondo i dati forniti della task force per la vaccinazione della Regione Siciliana, sono 1.001.677 le inoculazioni comp ...