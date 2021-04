SonderjyskE-Midtjylland coppa di Danimarca | ore 16 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Il SønderjyskE ha battuto ilin entrambe le partite giocate in campionato. L’11 settembre 2020 si è stata una vittoria per 2-0 a Sydbank Park, mentre il 4 febbraio 2021 è giunto il 2-1 a Herning. Il SønderjyskE è quindi l’unica squadra che ha battuto i campioni danesi in carica per due volte in InfoBetting: Scommesse Sportive e