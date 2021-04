Sondaggi politici oggi: Salvini in crisi, il governo Draghi delude sui vaccini, il 25% non farebbe il vaccino AstraZeneca (Di mercoledì 14 aprile 2021) I Sondaggi politici di Nando Pagnoncelli di Ipsos illustrati ieri con Giovanni Floris a DiMartedì dicono che gli italiani sono insoddisfatti del piano vaccinale del governo Draghi, anche se pensano che l’esecutivo stia agendo bene (per il 50%). In altre rilevazioni il governo Draghi era in calo di consensi. E anche qui la curva sembra in discesa. Sondaggi politici oggi: il governo Draghi delude sui vaccini Il campione si esprime prima di tutto sull’emergenza coronavirus: il governo Draghi sta agendo bene per il 50%. Per il 38% invece è troppo impegnato sulle chiusure. Non si esprime il 12% del campione del Sondaggio. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 14 aprile 2021) Idi Nando Pagnoncelli di Ipsos illustrati ieri con Giovanni Floris a DiMartedì dicono che gli italiani sono insoddisfatti del piano vaccinale del, anche se pensano che l’esecutivo stia agendo bene (per il 50%). In altre rilevazioni ilera in calo di consensi. E anche qui la curva sembra in discesa.: ilsuiIl campione si esprime prima di tutto sull’emergenza coronavirus: ilsta agendo bene per il 50%. Per il 38% invece è troppo impegnato sulle chiusure. Non si esprime il 12% del campione delo. ...

Advertising

LaNotiziaTweet : - parpagnowow : RT @ironmanolan: Renzi è ultimo nei sondaggi politici. L’Italia è agli ultimi posti in UE per somministrazioni effettuate con Figliuolo&Dr… - PatrizioBuonagu : RT @LaNotiziaTweet: Sondaggi politici oggi: il crollo della Lega preoccupa Salvini, mentre la differenza tra Draghi e Conte non si vede ht… - infoitinterno : Sondaggi politici: il tonfo della Lega e le poche differenze tra il governo Draghi e quello di Conte - infoitinterno : Sondaggi politici oggi: la Lega sempre più giù -