Sondaggi Ipsos | piano vaccinale | il 56% degli italiani si dice soddisfatto

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Un italiano su due promuove il governo Draghi per come sta gestendo l’emergenza pandemica. Critico il 38% secondo cui l’esecutivo è troppo concentrato sulle chiusure. Sono i dati rilevati dagli ultimirealizzati per la trasmissione di La7, Di Martedì, e andati in onda il 13 aprile. Il governo riceve giudizi positivi anche in merito all’andamento deldi vaccinazioni: nonostante i continui stop and go che stanno interessando i vari vaccini anti-Covid, il 56%sidelimpostato dal governo. Il 34% è di parere opposto e lo boccia.: il 47% promuove la scelta del generale Figliuolo a commissario ...