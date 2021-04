Sondaggi: Draghi perde l’11% dei consensi in due mesi (Di mercoledì 14 aprile 2021) Draghi ha perso l’11% della fiducia del popolo in due mesi di Governo. Nel frattempo, Salvini se la passa male e la fiducia in Conte risale Una brutta notizia. Stando al Sondaggio di Euromedia Research per La Stampa, a calare, in generale, è il gradimento di tutto il governo. Se Draghi resta comunque su ottime percentuali (52,7), l’operato della sua squadra è ora apprezzato dal 40,8% degli italiani, con oltre uno su due (il 51,6%) che giudica il suo modo di gestire la pandemia “identico” a quello del Governo Conte. A calare, però, in generale, è il gradimento da parte di tutto il Governo. Draghi resta, comunque, su ottime percentuali con il 52,7%. L’altra metà, invece, si divide in maniera sostanzialmente pari tra coloro che reputano la strategia di Draghi ... Leggi su zon (Di mercoledì 14 aprile 2021)ha persodella fiducia del popolo in duedi Governo. Nel frattempo, Salvini se la passa male e la fiducia in Conte risale Una brutta notizia. Stando alo di Euromedia Research per La Stampa, a calare, in generale, è il gradimento di tutto il governo. Seresta comunque su ottime percentuali (52,7), l’operato della sua squadra è ora apprezzato dal 40,8% degli italiani, con oltre uno su due (il 51,6%) che giudica il suo modo di gestire la pandemia “identico” a quello del Governo Conte. A calare, però, in generale, è il gradimento da parte di tutto il Governo.resta, comunque, su ottime percentuali con il 52,7%. L’altra metà, invece, si divide in maniera sostanzialmente pari tra coloro che reputano la strategia di...

