Somalia: presidente firma legge proroga mandato per 2 anni (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il presidente della Somalia, Mohamed Abdullahi Mohamed, ha firmato una controversa legge che proroga per altri due anni il suo mandato scaduto l'8 febbraio scorso: lo riporta l'emittente radio statale ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ildella, Mohamed Abdullahi Mohamed, hato una controversacheper altri dueil suoscaduto l'8 febbraio scorso: lo riporta l'emittente radio statale ...

Advertising

NotizieGeopolit : Somalia. La Camera bassa ha prorogato di due anni il mandato del presidente Farmajo - Soomaaliyaonlus : Ultime news dalla #Somalia - laboescapes : RT @nigrizia: Oggi parliamo della richiesta di cittadinanza italiana a Patrick Zaki, del prolungamento per due anni del mandato del preside… - mrosamalisan : RT @nigrizia: Oggi parliamo della richiesta di cittadinanza italiana a Patrick Zaki, del prolungamento per due anni del mandato del preside… - il_letterino : RT @nigrizia: Oggi parliamo della richiesta di cittadinanza italiana a Patrick Zaki, del prolungamento per due anni del mandato del preside… -