Solo in Italia aumentano i morti: bollettino, quando se ne esce? Segnali da intensive e vaccino, ma non basta (Di mercoledì 14 aprile 2021) La situazione epidemiologica dell'Italia resta più o meno sempre la stessa: in lentissimo miglioramento, ma meno grave di qualche settimana fa. Per questo le Regioni stanno spingendo affinché venga reintrodotta la zona gialla, possibilmente dal 20 aprile e non dai primi di maggio, come previsto dal governo presieduto da Mario Draghi e soprattutto dal ministro rigorista Roberto Speranza. Il bollettino di oggi, mercoledì 14 aprile, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 16.168 contagiati, 20.251 guariti e 469 morti su 334.766 tamponi, con il tasso di positività che è leggermente salito al 4,8 per cento (+0,4 rispetto a ieri). La pressione sul sistema sanitario nazionale resta ancora alta, anche se il trend è in fase calante: oggi il saldo dei ricoveri in reparti Covid è -583 (26.369 posti letto attualmente occupati), ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) La situazione epidemiologica dell'resta più o meno sempre la stessa: in lentissimo miglioramento, ma meno grave di qualche settimana fa. Per questo le Regioni stanno spingendo affinché venga reintrodotta la zona gialla, possibilmente dal 20 aprile e non dai primi di maggio, come previsto dal governo presieduto da Mario Draghi e soprattutto dal ministro rigorista Roberto Speranza. Ildi oggi, mercoledì 14 aprile, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 16.168 contagiati, 20.251 guariti e 469su 334.766 tamponi, con il tasso di positività che è leggermente salito al 4,8 per cento (+0,4 rispetto a ieri). La pressione sul sistema sanitario nazionale resta ancora alta, anche se il trend è in fase calante: oggi il saldo dei ricoveri in reparti Covid è -583 (26.369 posti letto attualmente occupati), ...

Advertising

Antonio_Tajani : #AstraZeneca Con 20 milioni di euro l'Italia sarebbe stata comproprietaria del vaccino. Il governo Conte ha fatto s… - Linkiesta : C’è un’altra strada più ambiziosa per provare a unire @ItaliaViva, @Azione_it, @Piu_Europa, i Democratici che non s… - DiscoveryItalia : Mancano solo 100 giorni a #Tokyo2020: @discoveryplusIT è la casa dei Giochi Olimpici! Solo su discovery+ migliaia d… - riccard77650870 : RT @danieledv79: @CarmenPuglies16 @PieraBelfanti Guardi che il mes si può ancora chiedere. Italia Viva lo chiede ancora. Draghi non lo ha e… - RenatoSouvarine : @LucaDiste02 Certo. Ma questo paese si regge sull'industria manufatturiera, principalmente al nord. I dipendenti ne… -