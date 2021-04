Soliti Ignoti | ospite Emma D’Aquino e Amadeus perde la pazienza e s’infuria con l’ignoto | «Hai fretta?»

Leggi su baritalianews

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Ieri è andata in onda un’altra puntata de Ie il vipdetective è stata la giornalista Rai,è molto famosa sia come volto del Tg e per questo è amata e apprezzata, sia per essere molto amica di Alberto Matano. Tanti sono i rumors su una loro probabile storia d’amore perchè spesso i due giornalisti hanno postato foto insieme sui social anche se la location, nella maggior parte delle volte, erano i corridoi della Rai. Entrambi hanno sempre smentito il loro rapporto d’amore ma altrettante volte hanno confermato di essere molto amici. Così tanto che l’estate scorsa, dopo che Alberto Matano litigò con Pierluigi Diaco per Lorella Cuccarini,che sarebbe dovuta andare ...