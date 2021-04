Sofagate, Erdogan replica a Mario Draghi: “Totale maleducazione, danneggiate relazioni Turchia-Italia” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Arriva a giorni di distanza la replica di Recep Tayyp Erdogan, presidente della Turchia, al presidente del Consiglio Italiano Mario Draghi, espressosi in ambito di quello che è stato ribattezzato il Sofagate, la mancata sedia offerta a Ursula Von Der Leyen nel corso di un incontro tra la stessa e il presidente turco. In quell’occasione Mario Draghi aveva condannato il gesto di Erdogan definendolo “dittatore“. Si acuiscono i toni che vanno ancor più a incrinare i rapporti tra la Turchia e l’Italia. “Draghi ha purtroppo danneggiato lo sviluppo delle relazioni Turchia – Italia“, la replica di ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 14 aprile 2021) Arriva a giorni di distanza ladi Recep Tayyp, presidente della, al presidente del Consigliono, espressosi in ambito di quello che è stato ribattezzato il, la mancata sedia offerta a Ursula Von Der Leyen nel corso di un incontro tra la stessa e il presidente turco. In quell’occasioneaveva condannato il gesto didefinendolo “dittatore“. Si acuiscono i toni che vanno ancor più a incrinare i rapporti tra lae l’. “ha purtroppo danneggiato lo sviluppo delle“, ladi ...

Advertising

NicolaPorro : Sicuri sia stato #Erdogan a cercare l’incidente diplomatico? Forse il sofagate nasce più da contrasti tra consiglio… - NicolaPorro : L’etichetta, le distanze, i microfoni: una versione diversa sul sediagate in Turchia ?? - Agenzia_Ansa : Von der Leyen, Michel: 'Con Erdogan situazione sconfortante e deplorevole'. Il presidente del Consiglio europeo: 'A… - ricatti88 : RT @tempoweb: #Erdogan replica a #Draghi: è lui che non è stato eletto. Crisi aperta, cosa c'è dietro: dossier e interessi #14aprile #libia… - Libdem19 : Oggi è arrivata la lezione di educazione e democrazia di Erdogan. “Draghi è un maleducato” ha sostenuto per difende… -