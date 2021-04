SMS: “Domenica il vaccino-day senza categoria né prenotazioni”. Ma è una fake news (Di mercoledì 14 aprile 2021) In tempi di pandemia c’è anche chi diffonde fake news sulle vaccinazioni: è quanto sta accadendo in questi giorni, con numerosi teramani che hanno ricevuto sui loro telefonini un messaggio in cui vengono invitati, se over 60, a recarsi Domenica al palazzetto dello sport di Scapriano per essere vaccinati con Astrazeneca. Il messaggio, in particolare, recita così: “Domenica al palazzetto di Scapriano ci sarà il vaccinoday. Chiunque sopra i 60 senza categoria né prenotazione si potrà vaccinare con Astrazeneca. Se avete qualcuno a cui dirlo è una grande occasione!!”. “Domenica il vaccino-day senza categoria né prenotazioni”: ma è una fake news Messaggio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 14 aprile 2021) In tempi di pandemia c’è anche chi diffondesulle vaccinazioni: è quanto sta accadendo in questi giorni, con numerosi teramani che hanno ricevuto sui loro telefonini un messaggio in cui vengono invitati, se over 60, a recarsial palazzetto dello sport di Scapriano per essere vaccinati con Astrazeneca. Il messaggio, in particolare, recita così: “al palazzetto di Scapriano ci sarà ilday. Chiunque sopra i 60né prenotazione si potrà vaccinare con Astrazeneca. Se avete qualcuno a cui dirlo è una grande occasione!!”. “il-dayné”: ma è unaMessaggio ...

Maledetta tazzina? Diario di un paziente Covid (di Mauro Delgrosso) Mi arriva un SMS, incomprensibile, in cui mi danno un codice del mio tampone (ma senza nessuna ... Domenica, tre giorni dopo, mi arriva una mail, con specificato bene, con un bel PDF, scritto in ...

