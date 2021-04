Sirigu Cagliari, ritorno in vista? Tra Serie B e scambi. Gli scenari (Di mercoledì 14 aprile 2021) Suggestione per il ritorno a Cagliari di Salvatore Sirigu: ecco cosa potrebbe accadere nella prossima finestra di mercato Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Salvatore Sirigu si appresta a vivere l’ultima parte della propria avventura al Torino. L’estremo difensore granata, in scadenza nel 2022, avrebbe desiderio di cambiare e aria e sogna di poter chiudere la carriera nella propria regione, dunque a Cagliari. La suggestione Cagliari per Sirigu è tuttavia subordinata alla salvezza dei rossoblù, difficilmente accetterebbe di giocare in Serie B, ma l’ipotesi scambio con Cragno che compierebbe il percorso opposto accasandosi al Torino è più di un’idea. CONTINUA A LEGGERE SU CagliariNEWS24 L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Suggestione per ildi Salvatore: ecco cosa potrebbe accadere nella prossima finestra di mercato Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Salvatoresi appresta a vivere l’ultima parte della propria avventura al Torino. L’estremo difensore granata, in scadenza nel 2022, avrebbe desiderio di cambiare e aria e sogna di poter chiudere la carriera nella propria regione, dunque a. La suggestioneperè tuttavia subordinata alla salvezza dei rossoblù, difficilmente accetterebbe di giocare inB, ma l’ipotesio con Cragno che compierebbe il percorso opposto accasandosi al Torino è più di un’idea. CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 L'articolo ...

Advertising

zazoomblog : Sirigu Cagliari ritorno in vista? Tra Serie B e scambi. Gli scenari - #Sirigu #Cagliari #ritorno #vista? - verdifanclub : @19cecilia06 Se sirigu non avesse fatto la papera contro il cagliari all andata eravamo a +8 - danti67 : @MatteoPedrosi La papera di Sirigu nella partita casalinga contro il Cagliari ci pesa tremendamente, oggi saremmo + 8 - infoitsport : Torino e Cagliari, Sirigu e Cragno out per Covid: chi al loro posto? - Fantacalcio : Torino e Cagliari, Sirigu e Cragno out per Covid: chi al loro posto? -