Advertising

giornaleradiofm : Siria:ancora non si trovano resti archeologo 'padre Palmira': (ANSAMed) - BEIRUT, 14 APR - Non sono ancora stati ri… - iconanews : Siria:ancora non si trovano resti archeologo 'padre Palmira' - AdornatoAntonio : RT @admalaone: Ci sono ancora i venditori di succo di tamarindo a Damasco. Scappano le lacrimucce #siria #damascomia - giovannitrivel3 : RT @francescatotolo: ??Terza parte della mia inchiesta sulla corte dei miliziani jihadisti partiti per la Siria (e ora a piede libero in Ita… - admalaone : Ci sono ancora i venditori di succo di tamarindo a Damasco. Scappano le lacrimucce #siria #damascomia -

Ultime Notizie dalla rete : Siria ancora

Agenzia ANSA

Non sonostati ritrovati i resti del corpo dell'archeologo siriano Khaled al Assaad , noto come "Il ... L'Isis era stato dichiarato sconfitto innella primavera del 2019 ma negli ultimi mesi ...... sembra quindi aver ricucito con l'alleato americano gli strappi consumati incon qualche ... Ma, come in quel caso non si tenne conto della resistenza delle formazioni jihadistein vita e ...(ANSAMed) - BEIRUT, 14 APR - Non sono ancora stati ritrovati i resti del corpo dell'archeologo siriano Khaled al Assaad , noto come "Il pade di Palmira" - dopo sei anni dalla sua decapitazione da part ...Ma, come in quel caso non si tenne conto della resistenza delle formazioni jihadiste ancora in vita e che undici ... di passo impresso alle operazioni in Siria. Anche il nord Europa non è al ...