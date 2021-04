Simona Izzo sulle polemiche della sua ultima fiction | ‘Abbiamo smosso le coscienze’

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Simona Izzo

Cristello ha ricevuto sostegno anche da Sabrina Ferilli (protagonista della serie), dall'attore Michele Riondino e dai registi della serie in questione,e Ricky Tognazzi.Dopo il secondo matrimonio Costanzo, nel 1983, instaura una relazione amorosa con l' attrice e doppiatrice. Si tratta di una storia d'amore importante, che dura 3 anni. I due non sono mai ...Simona Izzo sentita da Novella 2000 dopo le polemiche generate da 'Svegliati amore mio' e il licenziamento di un operaio ex Ilva.ROME, APR 14 - The ArcelorMIttal steel group has sacked a worker at its controversial and polluting ex-ILVA plant in Taranto because he urged people to watch a TV mini-series on pollution at a steel p ...