Siderurgico di Taranto | sciopero e presidio ad oltranza per il lavoratore licenziato Domani Riccardo Cristello a Roma con una delegazione Sabrina Ferilli si mette a disposizione per le spese legali

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Dalle 7 è in corso loindetto dal sindacato Usb.di lavoratori addavanti alla direzione dello stabilimentodi. Autotrasporti che aderiscono alla protesta con i mezzi in fila sulla strada statale. La protesta è nei confronti di Arcelor Mittal per il licenziamento delche aveva diffuso un messaggio ritenuto, dall’azienda, denigratorio a commento di una serie tv di cui è protagonista. L’attrice si è detta disponibile a sostenere ilsarà acon unadel sindacato. Arcelor Mittal nelle ultime ore è peraltro sembrata, stando a ...