Siderurgico di Taranto | sciopero e presidio ad oltranza per il lavoratore licenziato Domani Riccardo Cristello a Roma con una delegazione Sabrina Ferilli si mette a disposizione per le spese legali Arcelor Mittal | scuse pubbliche e lo riassumiamo Lui | no

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Dalle 7 è in corso loindetto dal sindacato Usb.di lavoratori addavanti alla direzione dello stabilimentodi. Autotrasporti che aderiscono alla protesta con i mezzi in fila sulla strada statale. La protesta è nei confronti diper il licenziamento delche aveva diffuso un messaggio ritenuto, dall’azienda, denigratorio a commento di una serie tv di cui è protagonista. L’attrice si è detta disponibile a sostenere ilsarà acon unadel sindacato....

Noi Notizie

Repubblica riporta la replica dell'operaio, arrivata attraverso il suo avvocato: Intanto dalle 7 di questa mattina, riporta l'Agi, è scattato in ArcelorMittal,di, lo sciopero ...Dalle 7 è in corso lo sciopero indetto dal sindacato Usb. Presidio di lavoratori ad oltranza davanti alla direzione dello stabilimentodi. Autotrasporti che aderiscono alla protesta con i mezzi in fila sulla strada statale. La protesta è nei confronti di Arcelor Mittal per il licenziamento del lavoratore che aveva ...L'azienda ha ribadito la propria disponibilità a un confronto con Riccardo Cristello dopo il post sulla fiction "Svegliati amore mio" ...Nella fiction, Sabrina, interpreta una mamma che lotta per ottenere giustizia contro le aziende siderurgiche che emettono quelle ... A renderlo noto è stato il sindacato Usb di Taranto.