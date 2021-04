Sicilia, il Pd all’attacco di Musumeci: “Per l’emergenza Covid assegnati 287 incarichi diretti. Tre alla stessa persona in pochi giorni” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tre incarichi affidati allo stesso professionista nell’arco di pochi giorni. Su un totale di 287 incarichi tutti affidati su base diretta e fiduciaria a liberi professionisti o società. Tutti, secondo il Pd, “illegittimi”. Per questo adesso ne chiedono la revoca non solo al presidente della Regione, Nello Musumeci, commissario per l’emergenza Covid, non solo al suo delegato Totò D’Urso, ma anche alla procura di Palermo, alla Corte dei conti e all’Anac. Sono tutti incarichi legati ai lavori di potenziamento della rete ospedaliera Siciliana. Per i quali ci sono in ballo 250 milioni, 127 dallo Stato, e 123 dalla finanza regionale. E sui quali si sta consumando l’ennesima guerra di numeri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Treaffidati allo stesso professionista nell’arco di. Su un totale di 287tutti affidati su base diretta e fiduciaria a liberi professionisti o società. Tutti, secondo il Pd, “illegittimi”. Per questo adesso ne chiedono la revoca non solo al presidente della Regione, Nello, commissario per, non solo al suo delegato Totò D’Urso, ma ancheprocura di Palermo,Corte dei conti e all’Anac. Sono tuttilegati ai lavori di potenziamento della rete ospedalierana. Per i quali ci sono in ballo 250 milioni, 127 dallo Stato, e 123 dfinanza regionale. E sui quali si sta consumando l’ennesima guerra di numeri ...

