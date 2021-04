Siamo così scemi da indignarci per le foto di Ibra e di Bottega Veneta sui social (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ho una rivelazione pazzesca per tutti coloro che si straniscono per la foto di Ibrahimovic al ristorante. Ogni giorno, in molti ristoranti delle città in cui abitiamo, si tengono pranzi di lavoro tali e quali a prima. Sì, anche nelle zone rosse e arancioni. Sì, quegli stessi ristoranti che se provate a mangiarci voi vi dicono che è vietato, che c’è la pandemia, che spiacenti solo da asporto. Chiudono le porte e ospitano a pagamento gente che affitta l’intero locale – per il resto chiuso al pubblico – perché deve parlare con un cliente o un socio o un chiunque con cui prima avrebbe pranzato e con cui intende pranzare anche ora. Sì, lo so: voialtri se dovete parlare di lavoro ordinate il cinese a domicilio e vi riunite su Zoom. La vita è iniqua, e vi dirò di più: quelli che s’affittano un intero ristorante non sono neanche i ricchi. I ricchi prendono una ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ho una rivelazione pazzesca per tutti coloro che si straniscono per ladihimovic al ristorante. Ogni giorno, in molti ristoranti delle città in cui abitiamo, si tengono pranzi di lavoro tali e quali a prima. Sì, anche nelle zone rosse e arancioni. Sì, quegli stessi ristoranti che se provate a mangiarci voi vi dicono che è vietato, che c’è la pandemia, che spiacenti solo da asporto. Chiudono le porte e ospitano a pagamento gente che affitta l’intero locale – per il resto chiuso al pubblico – perché deve parlare con un cliente o un socio o un chiunque con cui prima avrebbe pranzato e con cui intende pranzare anche ora. Sì, lo so: voialtri se dovete parlare di lavoro ordinate il cinese a domicilio e vi riunite su Zoom. La vita è iniqua, e vi dirò di più: quelli che s’affittano un intero ristorante non sono neanche i ricchi. I ricchi prendono una ...

reportrai3 : Avete testato il vaccino su voi stessi. «Quando è scoppiata la pandemia, non potevamo permetterci di perdere perso… - marcodimaio : Da oggi in Emilia-Romagna al via prenotazioni #vaccino fascia 70-74 anni. Nel frattempo, siamo la prima grande regi… - Agenzia_Ansa : 'Abbiamo fatto una riunione con i nostri scienziati e l'Aifa e siamo in collegamento con l'Ema: valuteremo nei pros… - davide86971596 : @BistiValentina @redazioneiene @RugVero è vero ma poi una figlia dovrebbe anche se è lesbica essere tutelata e capi… - pacio1972 : Noi a Roma siamo fatti così. Ci fomentiamo per le cavolate. Ora tutti a parlare della cazziata di #Pellegrini a… -

Ultime Notizie dalla rete : Siamo così Da un'immagine all'altra Questo archivio cinematografico è così forte e violento che mettere in sequenza e rallentare le ... Siamo sempre catturati da un dettaglio, ci allontaniamo da esso e ci ritorniamo. Un'immagine trasmette ...

Il virus blocca l'autostrada del Sole 'Quando apriamo? Boh. Quanto ci danno? Boh. Basta. Siamo stati a Roma e non ci hanno accolto. Noi dormiamo qua. Siamo stanchi di parlare, vogliamo tutelare il nostro lavoro'. Così Pasquale Naccari, portavoce di Tni (Tutela nazionale imprese), in un video in cui mostra decine di automobili bloccare l'austostrada ...

«Così noi studenti spieghiamo con i social l’importanza della donazione» Corriere della Sera Questo archivio cinematografico èforte e violento che mettere in sequenza e rallentare le ...sempre catturati da un dettaglio, ci allontaniamo da esso e ci ritorniamo. Un'immagine trasmette ...'Quando apriamo? Boh. Quanto ci danno? Boh. Basta.stati a Roma e non ci hanno accolto. Noi dormiamo qua.stanchi di parlare, vogliamo tutelare il nostro lavoro'.Pasquale Naccari, portavoce di Tni (Tutela nazionale imprese), in un video in cui mostra decine di automobili bloccare l'austostrada ...