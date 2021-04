Si getta nel vuoto Giovanna Boda, la dirigente del ministero dell’Istruzione indagata per corruzione (Di mercoledì 14 aprile 2021) Si è lanciata dal secondo piano di un appartamento in centro a Roma Giovanna Boda, dirigente del ministero dell’Istruzione indagata per corruzione dalla procura di Roma. E’ gravissima, ricoverata al Gemelli con fratture multiple. Si è lanciata dal balcone dopo la perquisizione Dell’indagine e di una perquisizione domiciliare si era appreso dalla stampa, spiegando che gli investigatori del Nucleo di Polizia valutaria della Guardia di finanza avevano perquisito la casa romana, l’ufficio di viale Trastevere e una soffitta nella disponibilità della donna. Secondo le prime testimonianze ascoltate dalla polizia, intervenuta sul posto, la donna era sconvolta per la perquisizione subita. L’inchiesta che coinvolge l’editore dell’agenzia di stampa Dire Giovanna ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 14 aprile 2021) Si è lanciata dal secondo piano di un appartamento in centro a Romadelperdalla procura di Roma. E’ gravissima, ricoverata al Gemelli con fratture multiple. Si è lanciata dal balcone dopo la perquisizione Dell’indagine e di una perquisizione domiciliare si era appreso dalla stampa, spiegando che gli investigatori del Nucleo di Polizia valutaria della Guardia di finanza avevano perquisito la casa romana, l’ufficio di viale Trastevere e una soffitta nella disponibilità della donna. Secondo le prime testimonianze ascoltate dalla polizia, intervenuta sul posto, la donna era sconvolta per la perquisizione subita. L’inchiesta che coinvolge l’editore dell’agenzia di stampa Dire...

Advertising

LegaSalvini : LIBERO: «SPERANZA GETTA LA MASCHERA NEL SUO LIBRO: HO CHIUSO PER IMPORRE LA CULTURA DI SINISTRA» - Nicola23453287 : RT @Noiconsalvini: LIBERO: «SPERANZA GETTA LA MASCHERA NEL SUO LIBRO: HO CHIUSO PER IMPORRE LA CULTURA DI SINISTRA» - Nicola23453287 : RT @LegaSalvini: LIBERO: «SPERANZA GETTA LA MASCHERA NEL SUO LIBRO: HO CHIUSO PER IMPORRE LA CULTURA DI SINISTRA» - marcoranieri72 : RT @SecolodItalia1: Si getta nel vuoto Giovanna Boda, la dirigente del ministero dell’Istruzione indagata per corruzione - TerlizziGerard3 : RT @LegaSalvini: LIBERO: «SPERANZA GETTA LA MASCHERA NEL SUO LIBRO: HO CHIUSO PER IMPORRE LA CULTURA DI SINISTRA» -