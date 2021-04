Serie C, Palermo-Foggia: così le probabili formazioni (Di mercoledì 14 aprile 2021) Palermo-Foggia di scena al “Barbera” dalle 15.00, quale recupero della 33a giornata del campionato di Serie C girone C. Entrambe le formazioni mirano a consolidarsi nella zona playoff, in attesa dei verdetti finali della regular season. Ecco come i due tecnici potrebbero decidere di presentarsi in campo. Il momento del Palermo Il Palermo è reduce dal pareggio senza reti, maturato in casa contro la Vibonese di sabato scorso. Nelle ultime 5 giornate, le aquile rosanero hanno alimentato la propria classifica con 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte), che attualmente le vede occupare la nona posizione in graduatoria con 43 punti dopo 32 gare (11 vittorie, 10 pareggi, 11 sconfitte). Per non rischiare di essere esclusa dalla griglia playoff, la squadra di mister Filippi deve ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 14 aprile 2021)di scena al “Barbera” dalle 15.00, quale recupero della 33a giornata del campionato diC girone C. Entrambe lemirano a consolidarsi nella zona playoff, in attesa dei verdetti finali della regular season. Ecco come i due tecnici potrebbero decidere di presentarsi in campo. Il momento delIlè reduce dal pareggio senza reti, maturato in casa contro la Vibonese di sabato scorso. Nelle ultime 5 giornate, le aquile rosanero hanno alimentato la propria classifica con 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte), che attualmente le vede occupare la nona posizione in graduatoria con 43 punti dopo 32 gare (11 vittorie, 10 pareggi, 11 sconfitte). Per non rischiare di essere esclusa dalla griglia playoff, la squadra di mister Filippi deve ...

