Serie B, Balata replica a Ghirelli: “Sconcertato dalle sue parole. In Serie C squadre fallite o mai iscritte” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Botta e risposta tra i vertici della Lega Pro e della Serie B.E' una dura replica quella che il numero uno della Lega Serie B, ha mosso nei confronti dei presiedete della Lega Pro Francesco Ghirelli. L'imprenditore, infatti, aveva affermato durante un'intervista rilasciata a "Tuttosport" che i maggiori problemi di bilancio arrivassero dalla Serie cadetta, criticando inoltre velatamente la possibile costituzione di una B2 e sottolineando dei presunti problemi economici del campionato di Serie B. Immediata la replica di Mauro Balata, tramite una nota ufficiale.“Sono Sconcertato per l’intervista rilasciata dal presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 14 aprile 2021) Botta e risposta tra i vertici della Lega Pro e dellaB.E' una duraquella che il numero uno della LegaB, ha mosso nei confronti dei presiedete della Lega Pro Francesco. L'imprenditore, infatti, aveva affermato durante un'intervista rilasciata a "Tuttosport" che i maggiori problemi di bilancio arrivassero dallacadetta, criticando inoltre velatamente la possibile costituzione di una B2 e sottolineando dei presunti problemi economici del campionato diB. Immediata ladi Mauro, tramite una nota ufficiale.“Sonoper l’intervista rilasciata dal presidente della Lega Pro Francesco...

Advertising

Mediagol : #SerieB, Balata replica a Ghirelli: 'Sconcertato dalle sue parole. In Serie C squadre fallite o mai iscritte'… - Dalla_SerieA : Diritti tv, ok dall’Assemblea - - Dalla_SerieA : Stop faziosità, pensiamo alle riforme - - ptvtelenostra : Venti di guerra la Lega Pro e la Serie B Balata replica a Ghirelli: 'Riforme necessarie, basta faziosità' - zazoomblog : Serie B Balata: “Sconcertato da parole di Ghirelli. In C squadre fallite e mancate iscrizioni” - #Serie #Balata: #… -