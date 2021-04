Serie A, verso il si alla sala unica per il VAR (Di mercoledì 14 aprile 2021) verso la sala unica per il VAR Novità importanti per la Serie A potrebbero arrivare a breve. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, è sempre più concreta la creazione di una sala unica per il VAR. I dettagli. “La centrale unica del Var si farà e avrà uno sponsor tecnologico che darà il nome alla struttura: trattativa avanzata con Samsung. Le società hanno approvato (18 favorevoli, contrari Genoa e Crotone), il progetto di creazione di un centro di produzione televisiva della Serie A nella sede di EI Towers (Lissone, Monza)”. “Progetto che rappresenta il primo passo verso la costituzione della Media Company permettendo alla Lega di produrre e ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 14 aprile 2021)laper il VAR Novità importanti per laA potrebbero arrivare a breve. Secondo quanto riportato dGazzetta dello Sport in edicola oggi, è sempre più concreta la creazione di unaper il VAR. I dettagli. “La centraledel Var si farà e avrà uno sponsor tecnologico che darà il nomestruttura: trattativa avanzata con Samsung. Le società hanno approvato (18 favorevoli, contrari Genoa e Crotone), il progetto di creazione di un centro di produzione televisiva dellaA nella sede di EI Towers (Lissone, Monza)”. “Progetto che rappresenta il primo passola costituzione della Media Company permettendoLega di produrre e ...

Advertising

lepasquen : Nonostante LOL, l'attacco dei Titani è seconda nella classifica delle serie più viste. Spiace per la vostra acredi… - ParmeshSriv : RT @CalcioDatato: Come risalgono il campo le prime 8 di Serie A? Nei grafici le 10 combinazioni con il più alto numero di metri guadagnati… - Fprime86 : RT @GiovaAlbanese: L'obiettivo è continuare a crescere: #JuventusWomen verso il quarto scudetto consecutivo e con uno sguardo ambizioso sul… - InterClubIndia : RT @CalcioDatato: Come risalgono il campo le prime 8 di Serie A? Nei grafici le 10 combinazioni con il più alto numero di metri guadagnati… - _elosarig : @TSaveoursea io per una serie di fattori non ritengo che sia un orientamento sessuale, è più una descrizione di com… -