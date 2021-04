Serie A, il Presidente Dal Pino pensa alla riapertura degli stadi (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dopo la notizia degli Europei e del pubblico arrivano le parole del Presidente della Lega Calcio Il Sì del Governo alla presenza di almeno il 25% di pubblico a Euro 2020 di certo è una bella notizia per il calcio italiano che però aprirà inevitabilmente discussioni. Già nella serata di ieri, 13 aprile, il Presidente della Lega Calcio, Dal Pino è tornato a parlare della presenza possibile del pubblico sugli spalti della Serie A. “Accolgo con grande favore la decisione del Governo di poter avere allo stadio Olimpico di Roma – ha detto Paolo Dal Pino al termine dell’assemblea di Lega – in occasione dei prossimi Europei, una percentuale di tifosi pari al 25% della capienza dell’impianto”. E poi: È un segnale importante per il Paese, un’iniezione di ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dopo la notiziaEuropei e del pubblico arrivano le parole deldella Lega Calcio Il Sì del Governopresenza di almeno il 25% di pubblico a Euro 2020 di certo è una bella notizia per il calcio italiano che però aprirà inevitabilmente discussioni. Già nella serata di ieri, 13 aprile, ildella Lega Calcio, Dalè tornato a parlare della presenza possibile del pubblico sugli spalti dellaA. “Accolgo con grande favore la decisione del Governo di poter avere alloo Olimpico di Roma – ha detto Paolo Dalal termine dell’assemblea di Lega – in occasione dei prossimi Europei, una percentuale di tifosi pari al 25% della capienza dell’impianto”. E poi: È un segnale importante per il Paese, un’iniezione di ...

