Serena Iansiti parla della storia con il compagno Ferran Pareres Rubio

Advertising

infoitcultura : Serena Iansiti: chi è Carolina di Un passo dal cielo 6? Età - francy_peluso : RT @passodalcielo6: Pronti per stasera? ?? Collegatevi alle 21:00 sul profilo Instagram di #UnPassoDalCielo6 #IGuardiani per una esilarante… - raulcarra69 : RT @dumurin: @passodalcielo6 ottimi ascolti! avete fatto un'ottima stagione quest'anno e Un Passo dal Cielo è tornata ai fasti di un tempo… - dumurin : @passodalcielo6 ottimi ascolti! avete fatto un'ottima stagione quest'anno e Un Passo dal Cielo è tornata ai fasti d… - infoitcultura : Serena Iansiti incinta, attrice di Un passo dal cielo 6/ Aspetta il primo figlio da Ferran Paredes Rubio -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Iansiti

Consigliato per te - L'attrice, attualmente su Raiuno nel cast di Un Passo dal Cielo, aspetta il primo figlio dal compagno Ferran Paredes Rubio 'C'è una grande novità, tanto che ancora non so come dirlo: quest'estate ...è incinta. È proprio questa la fantastica notizia a sorpresa che, pochissimi giorni fa, l'attrice napoletana ha voluto condividere con il suo numeroso pubblico. Recentemente, l'abbiamo ...L'attrice di Latina è felicemente fidanzata e in attesa del suo primo figlio: i dettagli dell'incontro che ha cambiato la sua vita ...Un passo dal cielo 6: la terza puntata si intitola Il leone della montagna: su Rai 1 domani giovedì 15 aprile. Ecco trama e anticipazioni.