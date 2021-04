Sequestrati beni per 40 milioni all'imprenditore Fabrizio Amore (Di mercoledì 14 aprile 2021) AGI - I finanzieri del Comando provinciale di Roma impegnati nell'operazione "Corolla" hanno eseguito un decreto di sequestro nei confronti dell'imprenditore romano Fabrizio Amore, 64 anni, riguardante beni per un valore di oltre 40 milioni di euro. Il provvedimento è stato emesso, su richiesta della procura capitolina, dal locale Tribunale - Sezione specializzata misure di prevenzione Amore, attivo nel settore delle costruzioni, è stato coinvolto in varie vicende giudiziarie (relative anche ad appalti pubblici) e arrestato, nel 2015, per associazione per delinquere, reati tributari, turbata libertà degli incanti e truffa ai danni dello Stato. Prendendo le mosse dall'esame degli atti dei diversi procedimenti penali, gli specialisti del Gico del Nucleo di polizia economico-finanziaria ... Leggi su agi (Di mercoledì 14 aprile 2021) AGI - I finanzieri del Comando provinciale di Roma impegnati nell'operazione "Corolla" hanno eseguito un decreto di sequestro nei confronti dell'romano, 64 anni, riguardanteper un valore di oltre 40di euro. Il provvedimento è stato emesso, su richiesta della procura capitolina, dal locale Tribunale - Sezione specializzata misure di prevenzione, attivo nel settore delle costruzioni, è stato coinvolto in varie vicende giudiziarie (relative anche ad appalti pubblici) e arrestato, nel 2015, per associazione per delinquere, reati tributari, turbata libertà degli incanti e truffa ai danni dello Stato. Prendendo le mosse dall'esame degli atti dei diversi procedimenti penali, gli specialisti del Gico del Nucleo di polizia economico-finanziaria ...

