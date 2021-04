Senato, sì alla cittadinanza italiana a Patrick Zaki. Ma il Governo frena: atto rischioso (Di mercoledì 14 aprile 2021) Via libera dall'Aula del Senato alla cittadinanza italiana a Patrick Zaki, lo studente agli arresti dal 7 febbraio del 2020 in Egitto. L'ordine del giorno presentato è stato approvato con 208 sì, nessun... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 14 aprile 2021) Via libera dall'Aula del, lo studente agli arresti dal 7 febbraio del 2020 in Egitto. L'ordine del giorno presentato è stato approvato con 208 sì, nessun...

Advertising

TgLa7 : Via libera dall'Aula del Senato alla cittadinanza italiana a Patrick #Zaki, lo studente agli arresti dal 7 febbrai… - M5S_Senato : Il condannato #Formigoni riceverà nuovamente il privilegio del #vitalizio alla faccia di tutto il Paese che affront… - Agenzia_Ansa : Via libera dall'Aula del Senato alla cittadinanza italiana a Patrick Zaki, lo studente agli arresti dal 7 febbraio… - Carmela_oltre : RT @BlobRai3: ' ERAVAMO 4 AMICI AL BARSPORT...'. Per legge, Roberto Formigoni, ha diritto alla pensione. La decisione è stata presa dalla c… - PasqPugliese : Bene mozione per cittadinanza italiana a #PatrikZaki votata al #Senato. Ma è gesto simbolico senza conseguenze prat… -