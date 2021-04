Sei troppo gelosa del tuo partner? Cinque maniere per smettere di controllarlo (ossessivamente) (Di mercoledì 14 aprile 2021) Come smettere di controllare (ossessivamente) il tuo compagno se sei troppo gelosa? Ecco Cinque maniere per iniziare a comportarsi “bene”. La gelosia, lo diceva anche Adriano Celentano, più la scacci e più l’avrai. Anni ed anni di serie TV, film e narrazione pop decisamente tossica, ci hanno descritto essere gelosi come un elemento fondamentale delle L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 14 aprile 2021) Comedi controllare () il tuo compagno se sei? Eccoper iniziare a comportarsi “bene”. La gelosia, lo diceva anche Adriano Celentano, più la scacci e più l’avrai. Anni ed anni di serie TV, film e narrazione pop decisamente tossica, ci hanno descritto essere gelosi come un elemento fondamentale delle L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

overthetopp_ : @stefxspencer 'sei troppo bella ti amo se vivi qui...' - Daaadxoxo : RT @onedmalikhugg: TI AMOOOOOOOOOOOOO AAAAAAAAAAAAAAAAA MI SEI MANCATO TROPPO - onedmalikhugg : TI AMOOOOOOOOOOOOO AAAAAAAAAAAAAAAAA MI SEI MANCATO TROPPO - ema__15Real : Come???segui il FUßBALL? No fra sei troppo un normie Ma dove sono finiti i ragazzi skater???? Ho bisogno di originalità nella mia vita???? - Bea_BrownGirl94 : RT @toujoursally: S: Sei così bello. Forse anche troppo bello. C: Tu sei la più bella che io abbia mai visto in vita mia! S: Non parlare co… -