Seedorf | “Lo sport è trasparenza Consiglierei il giallo per chi parla e si copre la bocca”

Clarence Seedorf, ex calciatore olandese e allenatore, è intervenuto al Consiglio Europeo sul tema del razzismo, nella giornata in cui la UEFA ha squalificato per 10 giornate Kudela dello Sparta Praga. Seedorf ha parlato di alcuni atteggiamenti da evitare in campo. Queste le sue parole riportate da La Gazzetta dello sport: "Stiamo parlando di sport, tutto deve essere trasparente. Non ci si può coprire la bocca se si parla con un rivale. Dobbiamo vietarlo, dovrebbe esserci un cartellino giallo per chi lo fa. Il razzismo? Non posso essere felice di vedere certe cose cambiare così lentamente perché la necessità è ovvia e molto urgente. Serve un piano di istruzione a lungo termine è l'unica arma per combattere questo flagello".

