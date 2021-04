«Scusa mamma, non riesco a seppellirti». Covid e ritardi nei cimiteri (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il gesto di Oberdan Zuccaroli è plateale. A Roma ha messo una serie di manifesti digitali che diventeranno anche cartelloni: «Scusa mamma se non riesco ancora a farti tumulare». Racconta un’esperienza che è di molti in tempo di Covid: la difficoltà nel dare sepoltura ai propri cari. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il gesto di Oberdan Zuccaroli è plateale. A Roma ha messo una serie di manifesti digitali che diventeranno anche cartelloni: «Scusa mamma se non riesco ancora a farti tumulare». Racconta un’esperienza che è di molti in tempo di Covid: la difficoltà nel dare sepoltura ai propri cari.

Advertising

repubblica : 'Scusa mamma se non riesco a farti tumulare': i manifesti e l'odissea di una sepoltura a Roma - coucoumoncherry : @manuelacavuoto @valxwallss @shmtpwk @allyale28 @tdkaufeels Scusa mamma vado subito ?? - medoinmymind : @bee_yuzupon Mamma quanto mi hanno rotto il cazzo questi! Spero chiudano baracca presto perché sono veramente STUFA… - enneaccaquattro : @illuminista2 E HO FATTO LE COSE PIÙ BRUTTE GUARDA SCUSA MAMMA È UNA SCUSA PER CANTAREEEEE - nocciolena : mia mamma è un genio ho scoperto che quando la chiamano da un call center lei per non rispondere male o riattaccar… -