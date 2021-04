Scuole paritarie, Lonardo: “Ho presentato emendamenti al Decreto Sostegni” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Ho presentato, al Decreto Sostegni, un emendamento che prevede la deducibilità integrale delle rette corrisposte alle Scuole paritarie di ogni ordine e grado, per il servizio scolastico erogato, con un tetto di spesa di 5.500 euro annuo ad alunno (corrispondente al costo medio studente CMS – dati MIUR 2019). Inizia così la nota della Sen. Sandra Lonardo del Gruppo Misto in Senato. “Tale misura – prosegue Lonardo – è indirizzata alla salvaguardia del pluralismo scolastico e ad un sistema più equo e di qualità. Sempre nell’ambito delle misure a sostegno della libertà di scelta educativa delle famiglie, ho depositato, inoltre, un emendamento per l’esonero del pagamento dei tributi locali relativi al periodo dello stato di emergenza per ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Ho, al, un emendamento che prevede la deducibilità integrale delle rette corrisposte alledi ogni ordine e grado, per il servizio scolastico erogato, con un tetto di spesa di 5.500 euro annuo ad alunno (corrispondente al costo medio studente CMS – dati MIUR 2019). Inizia così la nota della Sen. Sandradel Gruppo Misto in Senato. “Tale misura – prosegue– è indirizzata alla salvaguardia del pluralismo scolastico e ad un sistema più equo e di qualità. Sempre nell’ambito delle misure a sostegno della libertà di scelta educativa delle famiglie, ho depositato, inoltre, un emendamento per l’esonero del pagamento dei tributi locali relativi al periodo dello stato di emergenza per ...

