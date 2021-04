Scuola d’estate, Sasso: “Bello e giusto che i ragazzi possano fare attività ricreativi nelle proprie scuole” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il sottosegretario all'Istruzione, Rossano Sasso, su Facebook, ritorna sull'argomento riguardante la Scuola d'estate. L'esponente della Lega precisa ulteriormente in merito all'apertura estiva delle istituzioni scolastiche L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il sottosegretario all'Istruzione, Rossano, su Facebook, ritorna sull'argomento riguardante lad'estate. L'esponente della Lega precisa ulteriormente in merito all'apertura estiva delle istituzioni scolastiche L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Scuola d’estate, Sasso: “Bello e giusto che i ragazzi possano fare attività ricreativi nelle proprie scuole” - saesita_ : Non sono d’accordo. Per esempio io al liceo facevo la cameriera nei weekend e festivi e in estate ero animatrice al… - MrsHannigram : SCHIFOOO COME QUANDO D'ESTATE LA MIA PROF SCEGLIEVA CHI AVEVA ALMENO LA MEDIA DELL'8 PER POTER FARE LAVORI ESTIVI… - MonicaRBedana : Il curriculum dello studente. In modo da distinguere subito chi, grazie al livello socioeconomico della famiglia, d… - martilovesoned : @alwaysinmbd esatto anche io, ho paura che poi devo lasciarlo in sospeso per fare qualcosa per la scuola quindi non… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola d’estate Prestazioni Inps sostegno del reddito: modalità di pagamento aggiornate con il modello “SR188? LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi