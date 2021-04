Scienza | sviluppato un nuovo dispositivo alimentato dal calore corporeo

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Untermoelettrico flessibile ad alta efficienza in grado di generare elettricita’ daldi chi lo indossa e’ stato l’obiettivo di uno studio, pubblicato sulla rivista Nano Energy, condotto dagli scienziati del Korea Institute of Science and Technology (KIST), che hannouno strumento non bisognoso di ricarica e potenzialmente in grado di superare uno degli attuali limiti dell’elettronica indossabile. Il team, guidato da Jin-Sang Kim, ha realizzato untermoelettrico flessibile ad alta efficienza in grado di generare una parte dell’elettricita’ di cui necessita daldell’utente. Le caratteristiche di isolamento termico sono state ottenute fabbricando composti siliconici flessibili in una configurazione porosa ...