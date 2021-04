Sasso | “Le lezioni non si allungheranno Scuole aperte in estate per chi non può andare in vacanza”

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Il sottosegretario all'istruzione Rossanoparla della scuola aperta d', ribandendo che non prevedea luglio e agosto ma attività ludiche ed ricreative dedicate a chi non può permettersi unae che è stato privato già abbastanza della socialità tipica della scuola in presenza. L'articolo .

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sasso lezioni

Orizzonte Scuola

... una possibilità in più per svolgere lein sicurezza , all'aria aperta in una struttura ... Il progetto è realizzato in collaborazione con il Comune diMarconi e con il contributo di Conad ...I ragazzi sono stanchi di seguire ledietro ad monitor, vogliono tornare sui banchi. Ma ... Pi cauto il sottosegretario all Istruzione Rossano(Lega). Credo si tratti di un episodio ...Credo si tratti di un episodio isolato, che giustamente andrà approfondito dalla dirigenza dell'istituto in cui si è verificato per capirne l'origine e l'esatta ...VERONA - L'Ufficio scolastico regionale del Veneto ha avviato accertamenti nel liceo di Verona dove un'allieva di 15 anni sarebbe stata indotta da una professoressa a bendarsi con una ...