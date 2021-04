San Demetrio | don Mario Salerno lascia | “Scadenza naturale”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Don, amatissimo parroco a San. Ladel suo mandato diventa il bivio per la decisione. Tutta sua. Tanto che, ai fedeli, dice: “Solo per la mia innata chiarezza: nessuna rinuncia, nessuna rimozione, nessun trasferimento. Semplicemente ladel ministero nella parrocchia di San, dopo nove anni come da decreto di nomina. Tutto qui. E, per ora, nulla da aggiungere se non l’invito alla preghiera per me e per chi verrà dopo di me”. Innumerevoli i messaggi dei fedeli, a lui affezionati per aver saputo rianimare chiesa e comunità in una delle parrocchie più numerose della città. Nelle prossime ore, probabilmente, ...