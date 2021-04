Sampdoria, il Torino scarica Bonazzoli: e adesso cosa succede? (Di mercoledì 14 aprile 2021) Federico Bonazzoli non verrà riscattato dal Torino e farà ritorno alla Sampdoria: possibile futuro in blucerchiato per l’attaccante L’esperienza al Torino di Federico Bonazzoli si concluderà al termine della stagione. Il club di Urbano Cairo, ancora in bilico tra permanenza in Serie A e incubo retrocessione, ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto per l’attaccante classe ’97, che farà così ritorno alla Sampdoria. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria VAI SU SAMPNEWS24 Secondo accordi presi in sede di calciomercato, l’ex Inter dovrebbe segnare otto gol stagionali per far scattare l’obbligo di riscatto, fissato a 7,5 milioni di euro. Un traguardo difficilmente raggiungibile, considerando lo scarso impiego da parte del tecnico Davide Nicola. Il club blucerchiato ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Federiconon verrà riscattato dale farà ritorno alla: possibile futuro in blucerchiato per l’attaccante L’esperienza aldi Federicosi concluderà al termine della stagione. Il club di Urbano Cairo, ancora in bilico tra permanenza in Serie A e incubo retrocessione, ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto per l’attaccante classe ’97, che farà così ritorno alla. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU SAMPNEWS24 Secondo accordi presi in sede di calciomercato, l’ex Inter dovrebbe segnare otto gol stagionali per far scattare l’obbligo di riscatto, fissato a 7,5 milioni di euro. Un traguardo difficilmente raggiungibile, considerando lo scarso impiego da parte del tecnico Davide Nicola. Il club blucerchiato ...

