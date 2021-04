Samantha De Grenet stronca Stefania Orlando: “Non parlo di lei perché per me il GF Vip è finito” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Samantha De Grenet e Stefania Orlando: le liti al GF Vip 5 La quinta edizione del Grande Fratello Vip è terminata da oltre un mese ma sul web e sui giornali si continua a parlare molto di alcuni protagonisti del reality show di Canale 5. Ad esempio, oltre al vincitore Tommaso Zorzi, nuovo ‘acquisto’ Mediaset, ultimamente i media hanno affrontato il difficile rapporto tra Samantha De Grenet e Stefania Orlando. Chi ha seguito il programma sa perfettamente che la soubrette e l’ex conduttrice Rai non si sono sopportate e nella casa più spiata d’Italia se le sono dette di santa ragione. Di recente, però, l’e di Leonardo Pieraccioni ha stroncato sul nascere una domanda che le è stata rivolta sull’ex compagna d’avventura. La soubrette fa ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 14 aprile 2021)De: le liti al GF Vip 5 La quinta edizione del Grande Fratello Vip è terminata da oltre un mese ma sul web e sui giornali si continua a parlare molto di alcuni protagonisti del reality show di Canale 5. Ad esempio, oltre al vincitore Tommaso Zorzi, nuovo ‘acquisto’ Mediaset, ultimamente i media hanno affrontato il difficile rapporto traDe. Chi ha seguito il programma sa perfettamente che la soubrette e l’ex conduttrice Rai non si sono sopportate e nella casa più spiata d’Italia se le sono dette di santa ragione. Di recente, però, l’e di Leonardo Pieraccioni hato sul nascere una domanda che le è stata rivolta sull’ex compagna d’avventura. La soubrette fa ...

Advertising

zazoomblog : Samantha De Grenet non si arrende: “Adesso basta è veramente troppo” - #Samantha #Grenet #arrende: #“Adesso - zazoomblog : Angela Melillo Samantha De Grenet (con cui ha fatto La Talpa) avvisa: “Lei è molto preparata” - #Angela #Melillo… - StraNotizie : Angela Melillo, Samantha De Grenet (con cui ha fatto La Talpa) avvisa: “Lei è molto preparata”… - zazoomblog : Samantha De Grenet ad Antonella Elia: “Ti trascino in tribunale” - #Samantha #Grenet #Antonella #Elia: - Wolf_InTheNight : RT @chetrash: dayane a #rosalinda : 'Non mettere la tua felicità nelle mani degli uomini, ti prego non farlo, ok? Me lo prometti?” ?? day… -