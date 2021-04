Salvo amato, Livia mia, stasera in tv l’indagine di Montalbano: orario, cast, trama e anticipazioni mercoledì 14 aprile (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Commissario Montalbano torna su Rai 1 con una nuova indagine. Questa sera, in prima serata su Rai 1, andrà in onda – dopo l’appuntamento con I Soliti Ignoti – il film tv “Salvo amato, Livia mia”. Salvo amato, Livia mia, stasera in tv: trama e anticipazioni Viene ritrovato il cadavere di Agata Cosentino in un corridoio dell’archivio comunale. Si tratta, forse, di una violenza sessuale degenerata in omicidio, ma l’ipotesi non convince Montalbano che inizia la sua indagine partendo proprio dalla mattina. Montalbano, infatti, scopre che Agata era una carissima amica di Livia: si erano conosciute a Genova, dove la ragazza aveva lavorato per un paio di anni prima di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Commissariotorna su Rai 1 con una nuova indagine. Questa sera, in prima serata su Rai 1, andrà in onda – dopo l’appuntamento con I Soliti Ignoti – il film tv “mia”.mia,in tv:Viene ritrovato il cadavere di Agata Cosentino in un corridoio dell’archivio comunale. Si tratta, forse, di una violenza sessuale degenerata in omicidio, ma l’ipotesi non convinceche inizia la sua indagine partendo proprio dalla mattina., infatti, scopre che Agata era una carissima amica di: si erano conosciute a Genova, dove la ragazza aveva lavorato per un paio di anni prima di ...

CorriereCitta : Salvo amato, Livia mia, stasera in tv l'indagine di Montalbano: orario, cast, trama e anticipazioni mercoledì 14 ap… - ericalibeo : RT @carlopalomar: Il Commissario più famoso e amato d'Italia torna a farci compagnia! Questa sera 'Salvo amato, Livia mia' alle 21.25 su @… - Raicomspa : RT @carlopalomar: Il Commissario più famoso e amato d'Italia torna a farci compagnia! Questa sera 'Salvo amato, Livia mia' alle 21.25 su @… - Tele_Visionaro : RT @carlopalomar: Il Commissario più famoso e amato d'Italia torna a farci compagnia! Questa sera 'Salvo amato, Livia mia' alle 21.25 su @… - _Jenio_ : RT @RadiocorriereTv: «È una figura di italiano importante. Oggi non possiamo non provare una struggente nostalgia per quel modo di essere»… -