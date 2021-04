Sale giochi e centri scommesse chiusi fino al 30 aprile, slitta la riapertura (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Covid-19 non da tregua, molte attività attendono ancora una data per la riapertura. A pagarne le spese tra gli altri, anche le Sale giochi ed i centri scommesse, luoghi che sono potenzialmente più esposti al naturale assembramento rispetto ad altri. Dunque, vista la situazione di emergenza sanitaria ancora in atto nel nostro paese e nel mondo, slitta nuovamente la riapertura per queste attività, che si pensava potesse essere fissata per il 6 di aprile, due giorni dopo Pasqua. Secondo le nuove disposizioni infatti, questi esercizi rimarranno chiusi ancora fino al 30\04, in attesa di nuove comunicazioni in arrivo dal governo. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Covid-19 non da tregua, molte attività attendono ancora una data per la. A pagarne le spese tra gli altri, anche leed i, luoghi che sono potenzialmente più esposti al naturale assembramento rispetto ad altri. Dunque, vista la situazione di emergenza sanitaria ancora in atto nel nostro paese e nel mondo,nuovamente laper queste attività, che si pensava potesse essere fissata per il 6 di, due giorni dopo Pasqua. Secondo le nuove disposizioni infatti, questi esercizi rimarrannoancoraal 30\04, in attesa di nuove comunicazioni in arrivo dal governo. SportFace.

Jammasrl : #AttualitàSX #Politica COVID. CTS su ipotesi riaperture sale giochi : “Rischio contagio medio-elevato, spazi ridott… - bimboinviaggio : Sì, qui all'Alpin Hotel Masl in Val Pusteria la felicità esiste!? ? ?? Due luminose sale giochi per bambini e ragazz… - bimboinviaggio : Sì, qui all'Alpin Hotel Masl in Val Pusteria la felicità esiste!? ? ?? Due luminose sale giochi per bambini e ragazz… - ManuacquarioP : Il Governo si decida a far riaprire queste Sale Giochi, sia perché danno lavoro a decine di migliaia di famiglie, s… - ANGCDL : RT @FestivalLavoro: ?? L’orientamento dei #CdL riparte dal #SalonedelLavoro con il @SaloneStudente tra giochi, premi e nuovi spunti Parteci… -

Ultime Notizie dalla rete : Sale giochi Sale giochi e scommesse chiuse, avanza illegalità ed evasione fiscale Cresce l'evasione fiscale Secondo i dati raccolti dai militari, la chiusura di sale giochi e scommesse ha fatto crescere l'attività illegale del 50 per cento. Se, infatti, nel 2019 il gioco illegale ...

Scicli in zona arancione dal 15 aprile ... a seconda dell'andamento dell'epidemia; riempimento massimo al 50% dei mezzi di trasporto pubblico; sospese attività di sale scommesse, bingo, sale giochi e slot machine, anche in bar e tabaccherie.

Sale giochi e scommesse chiuse, avanza illegalità ed evasione fiscale InvestireOggi.it "Sniffano sui giochi dei bimbi". Ma Sala ignora pure la polizia Lo stabile messo in sicurezza due anni fa alla presenza dell'assessore Anna Scavuzzo cade a pezzi ed è diventato il rifugio e il luogo di lavoro degli spacciatori. La denuncia del consigliere Bastoni: ...

Sale giochi e scommesse chiuse, avanza illegalità ed evasione fiscale La chiusura forzata di sale giochi e scommesse favorisce il gaming illegale. Lo Stato perde soldi. Che senso ha parlare di evasione fiscale?

