Sabrina Ferilli | il suo “gesto speciale” per l’operaio che ha perso il lavoro

...l'azienda ha contestato il venir meno del rapporto di fiducia e degli obblighi di correttezza per aver condiviso un post che invitava alla visione della fiction Mediaset connel ruolo ...- - > Leggi Anche Licenziato da ArcelorMittal per un commento su 'Svegliati amore mio': 'Non l'ho ancora detto alle mie figlie' Dopo il clamore suscitato, la stessaera intervenuta ...TARANTO - Nel giorno in cui lo Stato è entrato ufficialmente nella compagine societaria per la gestione dell’ex Ilva, ArcelorMittal ha aperto al reintegro di Riccardo Cristello, l’impiegato licenziato ...L'attrice si è resa disponibile anche per le spese legali per impugnare il licenziamento. L'operaio ringrazia, "per il momento non ho bisogno di nulla" ...