Sabrina Ferilli | fan senza parole | la notizia è appena arrivata

Advertising

repubblica : Sabrina Ferilli chiama l'operaio licenziato da ArcelorMittal: 'Pago io le spese del ricorso' - fanpage : L'operaio aveva condiviso un post sui social invitando a seguire #SvegliatiAmoreMio e l'azienda l'ha licenziato. Sa… - Corriere : «Pago io i legali»: Sabrina Ferilli chiama Riccardo, licenziato da Arcelor per il post... - Sildon8 : @AmiciUfficiale Non male vediamo... Sarebbe bello che giudicasse la performance una giudice donna... La butto lì..… - MelgerTina : RT @Giul_Granato: Dai cancelli della #ArcelorMittal a Taranto al fianco di Riccardo, licenziato per aver condiviso un post su fb in cui gir… -

Ultime Notizie dalla rete : Sabrina Ferilli

- - > Leggi Anche Licenziato da ArcelorMittal per un commento su 'Svegliati amore mio': 'Non l'ho ancora detto alle mie figlie' Dopo il clamore suscitato, la stessaera intervenuta ...Da 'www.huffingtonpost.it' Riccardo Cristello ArcelorMittal è pronta a confrontarsi e reintegrare Riccardo Cristello, il dipendente di Taranto licenziato dopo un post sul suo profilo Facebook in cui ...L'attrice si è resa disponibile anche per le spese legali per impugnare il licenziamento. L'operaio ringrazia, "per il momento non ho bisogno di nulla" ...Spiragli dall'azienda Solidarietà reale, non solo per fiction. Sabrina Ferilli ha deciso di combattere anche fuori dal set. Lei, che ha interpretato una madre coraggio in lotta contro le malattie ...