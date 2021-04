Sabrina Ferilli chiama l’operaio licenziato da ArcelorMittal, lui risponde: “ringrazio ma vinco da solo” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sabrina Ferilli si era offerta di pagare le spese legali all’operaio che è stato licenziato dalla ArcelorMittal per un post pubblicato dall’uomo sui social. l’operaio consigliava di vedere la fiction Svegliati amore mio, collegandola alla grave situazione di Taranto, sull’inquinamento ambientale. Sabrina Ferilli chiama l’operaio per offrire il suo aiuto, ma non ha accettato Riccardo … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 14 aprile 2021)si era offerta di pagare le spese legali alche è statodallaper un post pubblicato dall’uomo sui social.consigliava di vedere la fiction Svegliati amore mio, collegandola alla grave situazione di Taranto, sull’inquinamento ambientale.per offrire il suo aiuto, ma non ha accettato Riccardo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

