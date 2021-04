Ruotolo: 'Non possiamo continuare a vendere armi al paese che ha ucciso Regeni e tiene Zaki in galera' (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il senatore del Gruppo Misto Sandro Ruotolo, nel corso della discussione al Senato in cui è stata approvata la richiesta di attribuzione della cittadinanza italiana a Patrick Zaki, ha dichiarato: "... Leggi su globalist (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il senatore del Gruppo Misto Sandro, nel corso della discussione al Senato in cui è stata approvata la richiesta di attribuzione della cittadinanza italiana a Patrick, ha dichiarato: "...

Advertising

ultimora_pol : #Italia #Senato Sandro #Ruotolo: 'L'impegno che prendiamo oggi è quello di batterci perché Zaki possa riabbracciare… - eidos_psiche : RT @lucy_esposito: «E non c’è niente che duri più a lungo di quello che abbiamo mancato». Elisa Ruotolo #LibroPerLaSera • Quel luogo a me… - MeucciAgency : RT @lucy_esposito: «E non c’è niente che duri più a lungo di quello che abbiamo mancato». Elisa Ruotolo #LibroPerLaSera • Quel luogo a me… - Lori_Ted : RT @lucy_esposito: «E non c’è niente che duri più a lungo di quello che abbiamo mancato». Elisa Ruotolo #LibroPerLaSera • Quel luogo a me… - NelloGar : @sruotolo1 Mi dispiace Dott. Ruotolo per noi è ‘nu’ juorn rosso ??’. Sono sicuro, perché la stimo, che non avrà avut… -