Rosalinda Cannavò molto preoccupata: “Mi viene da piangere, una cosa dura da fare” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Rosalinda Cannavò preoccupata: lo sfogo su Instagram Dopo la sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 5 Rosalinda Cannavò è stata sommersa dalle critiche per il suo comportamento con Dayane Mello e soprattutto per la relazione con Andrea Zenga. Nonostante le polemiche, la 28enne siciliana è particolarmente attiva sui suoi canali social. L’attrice messinese nella giornata di lunedì dopo aver dato il suo buongiorno a tutti i suoi sostenitori che la sostengono quotidianamente, la ragazza ha manifestato una grande preoccupazione. Per quale motivo? Ebbene sì, Adua Del Vesco si è sfogata tramite una clip che ha postato tra le Stories del suo account Instagram per il fatto di non aver ancora ripreso a studiare. A tal proposito la giovane ha scritto la seguente frase: “Mi viene da ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 14 aprile 2021): lo sfogo su Instagram Dopo la sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 5è stata sommersa dalle critiche per il suo comportamento con Dayane Mello e soprattutto per la relazione con Andrea Zenga. Nonostante le polemiche, la 28enne siciliana è particolarmente attiva sui suoi canali social. L’attrice messinese nella giornata di lunedì dopo aver dato il suo buongiorno a tutti i suoi sostenitori che la sostengono quotidianamente, la ragazza ha manifestato una grande preoccupazione. Per quale motivo? Ebbene sì, Adua Del Vesco si è sfogata tramite una clip che ha postato tra le Stories del suo account Instagram per il fatto di non aver ancora ripreso a studiare. A tal proposito la giovane ha scritto la seguente frase: “Mida ...

trash_italiano : Rosalinda Cannavò, dopo il racconto sulla sua anoressia, sponsorizza challenge dimagranti in cui bisogna sostituire… - EireenViolet : RT @EireenViolet: DAY:'Ha vinto la paura,la paura mi ha penalizzata,paura di sbagliare per i miei istinti! Ho seguito il mio cuore nelle co… - GiuseppeporroIt : Andrea Zenga parla di Gabriel Garko e del passato di Rosalinda Cannavò: ecco cosa ha dichiarato #AndreaZenga… - zazoomblog : Andrea Zenga parla di Gabriel Garko e Adua Del Vesco: “Per me lei è solo Rosalinda Cannavò!” - #Andrea #Zenga… - blogtivvu : Andrea Zenga parla di Gabriel Garko e Adua Del Vesco: “Per me lei è solo Rosalinda Cannavò!”… -

Ultime Notizie dalla rete : Rosalinda Cannavò Andrea Zenga ha incontrato Gabriel Garko: ecco com'è andata tra i due Andrea Zenga ha incontrato Gabriel Garko . Il 27enne parla di quando a Roma ha conosciuto l'attore, in passato 'ex per finta' della sua attuale fidanzata, Rosalinda Cannavò , prima del GF Vip conosciuta con il suo nome d'arte, Adua Del Vesco . Andrea ha incontrato Garko a inizio marzo scorso, è stata proprio Rosalinda a presentarli. L'affascinante ...

Andrea Zenga su Rosalinda Cannavò: 'Mi ha spiegato perché ha dovuto fingere quelle storie' La storia d'amore tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò prosegue a gonfie vele anche adesso che si sono spenti i riflettori sulla quinta edizione del Grande Fratello Vip. I due vanno d'amore e d'accordo, così come è stato svelato dallo ...

Andrea Zenga ha incontrato Gabriel Garko . Il 27enne parla di quando a Roma ha conosciuto l'attore, in passato 'ex per finta' della sua attuale fidanzata,, prima del GF Vip conosciuta con il suo nome d'arte, Adua Del Vesco . Andrea ha incontrato Garko a inizio marzo scorso, è stata proprioa presentarli. L'affascinante ...La storia d'amore tra Andrea Zenga eprosegue a gonfie vele anche adesso che si sono spenti i riflettori sulla quinta edizione del Grande Fratello Vip. I due vanno d'amore e d'accordo, così come è stato svelato dallo ...