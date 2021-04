Rosalinda Cannavò dopo il Grande Fratello Vip ha incontrato l’ex fidanzato Giuliano: la rivelazione di Andrea Zenga (Di mercoledì 14 aprile 2021) Al termine del Grande Fratello Vip, quando le luci dei riflettori si sono spente sui vipponi, in molti si sono domandati quale sia stato il prosieguo sentimentale tra Rosalinda Cannavò e l’ormai ex fidanzato Giuliano. Entrata Adua Del Vesco, fidanzata da circa 10 anni, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip è uscita Rosalinda Cannavò, quasi ufficialmente fidanzata con Andrea Zenga, conosciuto in quel del reality. Finito lo show, come già aveva annunciato davanti alle telecamere, Rosalinda Cannavò ha incontrato l’ex Giuliano: a raccontarlo in radio è Andrea ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 14 aprile 2021) Al termine delVip, quando le luci dei riflettori si sono spente sui vipponi, in molti si sono domandati quale sia stato il prosieguo sentimentale trae l’ormai ex. Entrata Adua Del Vesco, fidanzata da circa 10 anni,l’esperienza alVip è uscita, quasi ufficialmente fidanzata con, conosciuto in quel del reality. Finito lo show, come già aveva annunciato davanti alle telecamere,ha: a raccontarlo in radio è...

Advertising

trash_italiano : Rosalinda Cannavò, dopo il racconto sulla sua anoressia, sponsorizza challenge dimagranti in cui bisogna sostituire… - EireenViolet : RT @EireenViolet: DAY:'Ha vinto la paura,la paura mi ha penalizzata,paura di sbagliare per i miei istinti! Ho seguito il mio cuore nelle co… - GiuseppeporroIt : Andrea Zenga parla di Gabriel Garko e del passato di Rosalinda Cannavò: ecco cosa ha dichiarato #AndreaZenga… - zazoomblog : Andrea Zenga parla di Gabriel Garko e Adua Del Vesco: “Per me lei è solo Rosalinda Cannavò!” - #Andrea #Zenga… - blogtivvu : Andrea Zenga parla di Gabriel Garko e Adua Del Vesco: “Per me lei è solo Rosalinda Cannavò!”… -

Ultime Notizie dalla rete : Rosalinda Cannavò Cos'è accaduto tra Rosalinda Cannavò e l'ex Giuliano Condorelli dopo il GF? Lo racconta Andrea Zenga Rosalinda Cannavò ha incontrato l'ex fidanzato Giuliano Condorelli dopo avere lasciato la Casa del Grande Fratello Vip . Lo racconta l'attuale compagna Andrea Zenga che ha conosciuto l'attrice " ...

Rosalinda Cannavò molto preoccupata: "Mi viene da piangere, una cosa dura da fare" Rosalinda Cannavò preoccupata: lo sfogo su Instagram Dopo la sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 5 Rosalinda Cannavò è stata sommersa dalle critiche per il suo comportamento con Dayane Mello ...

ha incontrato l'ex fidanzato Giuliano Condorelli dopo avere lasciato la Casa del Grande Fratello Vip . Lo racconta l'attuale compagna Andrea Zenga che ha conosciuto l'attrice " ...preoccupata: lo sfogo su Instagram Dopo la sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 5è stata sommersa dalle critiche per il suo comportamento con Dayane Mello ...