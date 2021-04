Rosa Di Grazia sbrocca contro gli haters dopo l’eliminazione da Amici 20 video

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 14 aprile 2021)Dida20, ha perso la pazienza e hatogliche l’hanno insultata, fino ad arrivare ad augurarle la morte. La ex ballerina in questione, come ormai sappiamo tutti, è stata durante il periodo di permanenza nel talent show di Canale 5 al centro di molte critiche. Non solo la coach di danza classica Alessandra Celentano l’ha presa di mira per tutto il percorso all’interno di2021, dicendole che era solo bella e basta – non a caso prese parte a un concorso di bellezza -, anche il popolo del web ha ribadito il proprio disappunto nel vederla all’interno della scuola della rete del ‘Biscione’. Già lo scorso anno, infatti, la Diprovò ad entrare nel ...