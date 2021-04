Romina Power, com’è cambiato il suo look negli anni (Di mercoledì 14 aprile 2021) Romina Power è uno dei personaggi più importanti della musica italiana. Ha incantato più volte il palco dell’Ariston, al fianco di Al Bano (suo partner nella vita artistica e sentimentale), con una voce pari a poche altre. La cantante ha registrato quattro album in studio da solista, ma è con Al Bano che ha arricchito la propria discografia. Il primo di quattordici album, Atto I, è arrivato nel 1975, mentre l’ultimo – Raccogli l’attimo – è uscito proprio di recente, nel 2020. Lo stile di Romina Power Quello che contraddistingue questa grande artista è la sua classe ed eleganza, che non mancano mai. Sin dai tempi dei primi Sanremo, Romina Power ha saputo catturare l’attenzione con una voce imponente ed un look invidiabile. La ricordate sul palco dell’Ariston, nel 1984, ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 14 aprile 2021)è uno dei personaggi più importanti della musica italiana. Ha incantato più volte il palco dell’Ariston, al fianco di Al Bano (suo partner nella vita artistica e sentimentale), con una voce pari a poche altre. La cantante ha registrato quattro album in studio da solista, ma è con Al Bano che ha arricchito la propria discografia. Il primo di quattordici album, Atto I, è arrivato nel 1975, mentre l’ultimo – Raccogli l’attimo – è uscito proprio di recente, nel 2020. Lo stile diQuello che contraddistingue questa grande artista è la sua classe ed eleganza, che non mancano mai. Sin dai tempi dei primi Sanremo,ha saputo catturare l’attenzione con una voce imponente ed uninvidiabile. La ricordate sul palco dell’Ariston, nel 1984, ...

Advertising

Ely_Vally : @EugenioCardi Avrei voluto vedere la faccia di Tyrone Power quando Romina ha presentato Al Bano al padre! Altroché #saIvinimmerda - PasqualeMarro : #RominaPower: il vuoto incolmabile, il dolore - zazoomblog : Romina Power in viaggio con Yari: quel ricordo indimenticabile - #Romina #Power #viaggio #Yari:… - radiolisola : #NowPlaying: Al Bano, Romina Power - Ci Sarà (There Will Be) - infoitcultura : Romina Power rivela la persona più importante della sua vita: “Non c’è nessuno come…” | Ecco di chi si tratta -