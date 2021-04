Roma, spunta un murales dedicato a De Rossi e alla sua battaglia contro il Covid (Di mercoledì 14 aprile 2021) ROMA – Nel pieno del centro storico di Roma, in via dell’Arco della Fontanella, è apparso un murales della Street Artist Laika, dedicato a Daniele De Rossi: il disegno raffigura l’ex capitano della Roma vestito da gladiatore che, con una lancia, combatte il Covid-19. Leggi su dire (Di mercoledì 14 aprile 2021) ROMA – Nel pieno del centro storico di Roma, in via dell’Arco della Fontanella, è apparso un murales della Street Artist Laika, dedicato a Daniele De Rossi: il disegno raffigura l’ex capitano della Roma vestito da gladiatore che, con una lancia, combatte il Covid-19.

