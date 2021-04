Roma, Raggi: “Attivata per i giovani una nuova ospitalità in cohousing” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma – “Anche per i giovani abbiamo attivato una nuova ospitalità in cohousing, per accompagnarli verso l’autonomia lavorativa e abitativa. Si tratta di appartamenti dove potremo ospitare le ragazze e i ragazzi che, compiuti i 18 anni, lasciano le case famiglia e le altre strutture di accoglienza riservate ai minorenni seguiti dai servizi sociali. Nei nostri cohousing, troveranno un gruppo di compagni e un tutor che li guiderà, passo dopo passo, verso la piena indipendenza”. Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, che ieri ha conosciuto le prime quattro ragazze che entreranno nel cohousing in zona Montespaccato: “Ho consegnato a ciascuna la chiave della loro nuova casa e ascoltato le loro storie. Qui potranno trovare ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 14 aprile 2021)– “Anche per iabbiamo attivato unain, per accompagnarli verso l’autonomia lavorativa e abitativa. Si tratta di appartamenti dove potremo ospitare le ragazze e i ragazzi che, compiuti i 18 anni, lasciano le case famiglia e le altre strutture di accoglienza riservate ai minorenni seguiti dai servizi sociali. Nei nostri, troveranno un gruppo di compagni e un tutor che li guiderà, passo dopo passo, verso la piena indipendenza”. Così la sindaca di, Virginia, che ieri ha conosciuto le prime quattro ragazze che entreranno nelin zona Montespaccato: “Ho consegnato a ciascuna la chiave della lorocasa e ascoltato le loro storie. Qui potranno trovare ...

